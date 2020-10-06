Bandırma'daki tarihi iskele binası yenileniyor - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 94 yıllık iskele binasında yenileme çalışması başlatıldı.
Bandırma'nın denize açılan giriş kapısı görünümündeki iskele binasının 1925 yılında başlayan inşası, 1926'da tamamlandı.
İskele üstünden ve altından yol geçen bina, Bandırma Belediyesince restore edilecek.
Belediye binası, özel lise, restoran, astsubay gazinosu, belediye lokali olarak da kullanılan bina, 2008'den bu yana Belediye Nikah Salonu'ydu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:49 - Kaynak: AA
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