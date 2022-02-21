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Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 22:48
Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Bandırma'da öğleden sonra Bursa Karayolu Banvit kavşağında meydana gelen trafik kazasında İsmail S. ve Saime S. yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da hayatlarını kaybetti.

(Ömer Turan/İHA)

Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber | Bandırma'da trafik kazası iki kişi yaralandı Son dakika haber | Bandırma'da trafik kazası iki kişi yaralandı

Balıkesir, Banvit, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bandırma'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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