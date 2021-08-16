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Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik - Son Dakika

Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

16.08.2021 17:03
Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris'teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris'teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

Bandırma Kent Konseyi Marmaris'te Yangında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, bluz, çember ve patiği Marmaris Kent Konseyine gönderdi. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonda evlerinde dikim yaparak ya da hazır ürün alarak destek olan yardımsever Bandırma kadınlarına Bandırma Kent Konseyi olarak teşekkür ederiz. Kalan kıyafetleri ise Kastamonu'ya yollamak üzere Bandırma Belediyesi kampanyasına teslim edeceğiz. Son zamanlarda yangınlardan ve selden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangından etkilenenen tüm vatandaşlarımıza el birliği ile destek olmalı ve yaraları sarmalıyız gün birlik günüdür. Bu afetlerden gerekli dersleri çıkarmalı ve tüm önlemleri bundan sonrası için almalıyız. Bölgemizde de bu tarz afetlerin yaşanmaması için Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşenlerin farkındayız ve çalışmalar yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik
Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

Kent Konseyi, Serdar Polat, Balıkesir, Marmaris, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik - Son Dakika


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