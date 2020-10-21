Bandırma Deren için tek yürek oldu - Son Dakika

Bandırma Deren için tek yürek oldu

21.10.2020 16:00

Bandırma Deren için tek yürek oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve büyüyünce veteriner olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için Türk Kızılayı vasıtasıyla ilik nakli kampanyası başlatıldı.

Bandırma Deren için tek yürek oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve büyüyünce veteriner olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için Türk Kızılayı vasıtasıyla ilik nakli kampanyası başlatıldı. Yüzlerce kişi Deren için seferber oldu.

Bandırma'da yaşayan lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için uygun ilik bulunabilmesi amacıyla Türk Kızılayı vasıtasıyla kampanya düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 21-22-23 Ekim tarihlerinde devam edecek olan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kampanyanın başlaması ile birlikte yüzlerce kişi sıraya girerek Deren'e umut olabilmek adına kan verdi.

Levent Mahallesi'nde ikamet eden Semih ve Songül Sevinç çiftinin kızları Deren, 2 yaşından itibaren tedavi gördüğü kemik tümörünün ardından 5 ay önce lösemi hastalığına yakalandı. Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri'nde yapılan tahliller sonucunda MDS ve AML teşhisi konulan Deren'in tedavisine başlandı. Türk Kök Veri Bankası ve Dünya Veri Bankası'nda uyumlu kök hücre aranan fakat bulunamayan Deren'in tedavisinin başarıyla sonuçlanabilmesi için uygun ilik aranıyor. Küçük Deren bir yandan uygun ilik bulunmasını beklerken bir yandan da kemoterapi tedavisi görüyor.

Sevinç ailesi, destek olan yakınları ve Türk Kızılay'ının da yardımlarıyla uygun iliğin bulunması için kampanya başlattı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay aracında, 21-22-23 Ekim'de, gönüllü donör için numune kabul edilmeye başlandı.

"Zorlu bir süreç yaşıyoruz"

9 yaşındaki küçük Deren'in babası Semih Sevinç İHA'ya yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır kızım Deren onkoloji ve hematoloji tedavisi görüyor. Zor bir süreç. Sadece biz değil, bizim gibi bir çok kişi var orada tedavi gören. Kızımızın rahatsızlığının iyileşmesi ve de tekrarlama riskinin azaltılması adına ilik nakli gerekiyor. Biz kızımın tamamen sağlığına ulaşması amacıyla bir yola çıktık. Emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ederiz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ağır tedavilerimiz var. Çevremizdeki insanların desteğine her zaman ihtiyaç duymaktayız. Biz bir kişiye umut olmak adına burada kök hücre bağışına bekliyoruz. Yeter ki burada bağış yapıp da uyumlu çıkınca donör olmaktan vazgeçmesinler. Çok kısa bir işlemleri var. 4 saat içinde gerekli kök hücre alındıktan sonra hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Herkesin kök hücre bağışçısı olmasına ve sadece üç tüp kanla bir cana hayat vermesini temenni ediyorum" dedi.

"Küçük bir çocuğa umut olacaklar"

Deren'in annesi Songül Sevinç ise "Gerçekten bir can söz konusu. Sadece bizim çocuğumuz değil. Bir çok can var uygun ilik bekleyen. Küçük bir çocuğa umut olacaklar, can olacaklar. Umutla bekliyoruz. Tüm Bandırma halkına da teşekkür ediyoruz gösterdikleri duyarlılıklar için " dedi. Sevinç Ailesi Türk Kızılay'ına da teşekkür ederek, "Kızılay tüm çabalarıyla bizim yanımızda. Türkiye çapında bir kampanya başlattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

Bandırma Deren için tek yürek oldu
Bandırma Deren için tek yürek oldu
Bandırma Deren için tek yürek oldu
Bandırma Deren için tek yürek oldu

İlik Nakli, Veteriner, Bandırma, Türk, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Deren için tek yürek oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim         
14:59
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı         
14:43
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu         
13:27
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı         
13:02
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 16:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma Deren için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei