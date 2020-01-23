Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi - Son Dakika

Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi

6 saat önce

Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl tüm branşlarda 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi, System.String[]

Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçen yıl tüm branşlarda 1 milyon bin 3 hasta muayene edildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 acil tıp uzmanı, 4 pratisyen hekimin görev yaptığı acil servis bölümüne, 212 bin kişi gelirken, 24 bin kişi yatarak tedavi gördü.

Hastanede, 75 bin 200 ultraskopi, 2 bin 655 kolonoskopi çekimi gerçekleşti.

Geçen yıl bin 381 doğum gerçekleşirken, 474 hastaya evde bakım yapıldı. Aynı yıl içinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne 441 kişinin geldiği belirtildi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde, beş ay önce başlatılan anjiyografi uygulamasında, 400 kişiye anjiyo yapıldı.

80 uzman, 17 pratisyen doktorun görev yaptığı, hemşire-ebe-sağlık memuru statülerinde 336 kişinin çalıştığı hastanede, toplam 905 personel bulunuyor.

Devlet Hastanesi, Bandırma, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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