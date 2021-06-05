Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 13 yeni öğretim üyesi - Son Dakika

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 13 yeni öğretim üyesi görevlendirildi.

Hastanenin konferans salonunda, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli'nin de katılımıyla, öğretim üyeleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Hayrettin Tekümit ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Durmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Yakup Baykuş ve Dr. Öğr. Üyesi Rulin Deniz, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Fedayi Çalta, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Sarı, Dr. Öğr. Üyesi Tamer Akay, Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Alkame Akgümüş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Sefer Üstebay, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Emre Taşkın, Üroloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Aykut Başer, Patoloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Gülden Taşova Yılmaz ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Şirin Akın Sarı ile imzalanan sözleşmeler sonrasında hastane bünyesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirtildi.