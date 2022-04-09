Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
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Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

09.04.2022 09:57
Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dr. Ahsen Elif Örtücü sorumluluğunda kan bağışı ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen kampanya 2 gün sürdü.

Örtücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma'daki emniyet mensuplarının, ramazan ayı dolayısıyla 18.00-24.00 saatlerinde yapılan kan bağışı işlemlerine yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Türk Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt ise kampanyada İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran'ın da katılımıyla 99 ünite kan topladıklarını ifade etti.

Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından etkinlikler çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi, Hacı Yusuf Camisi'nde şehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlit okutuldu.

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Emniyet Müdürlüğü, Kan Bağışı, Bandırma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika


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