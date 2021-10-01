Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri ardı ardına düzenledikleri operasyonlarda yüzbinlerce dolu ve boş makaron ele geçirdi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda; 230 bin Adet Bandrolsüz boş Makaron, 26 bin 400 Adet Dolu Makaron ve 80 Kg Kıyılmış Tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri önceki gün de şüpheli bir şahsın işyerine yaptıkları operasyonda 2 bin 260 Adet Dolu Makaron ve 30 Paket Gümrük Kaçağı sigara ele geçirmişti. - BALIKESİR