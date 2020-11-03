Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor - Son Dakika

Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor

03.11.2020 12:20
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Bandırma Entegre Su Projesi'nin çalışmalarını hızlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Bandırma Entegre Su Projesi'nin çalışmalarını hızlandı. Proje kapsamında kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor.

Balıkesir'in her noktasında; temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Bandırma Entegre Su Projesi için çalışmaları başlattı. Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde, Bandırma Entegre Su Projesi hayata geçiriliyor. BASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor.

7 milyon Euro'ya mal olacak

Yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu'ndan, yüzde 6,4'ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe, geriye kalan yüzde 9,6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak ve yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal olacak olan proje kapsamında; 6 bin 900 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 28 bin 800 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp ve bir adet 10 bin metreküp hacimli içme suyu depoları, 7 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı, online takip için scada sistemleri ve bir adet içme suyu terfi merkezi inşa edilecek. - BALIKESİR

Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Bandırma, Euro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu         
11:54
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu         
10:27
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü         
23:26
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 13:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei