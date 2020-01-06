Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı

6 saat önce

Güney Marmara'yı esir alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bandırma-Erdek arasındaki kamplar yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı, System.String[]

Güney Marmara'yı esir alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bandırma- Erdek arasındaki kamplar yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.


Gece saatlerinde Güney Marmara'nın batı kesiminde başlayan yoğun yağış ve fırtına ulaşımda aksamalara sebebiyet verdi. Bandırma'yı Erdek'e bağlayan Kamplar yolu su birikintisi yüzünden kullanılamaz hale gelirken, fırtına sebebiyle Erdek'in merkezinde de ağaçlar devrildi, sahillere bağlı bazı teknelerde hasarlar meydana geldi. Erdek'ten Marmara adasına yapılan arabalı vapur seferlerinin de gün boyunca iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma, Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da futbola fırtına arası
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı

Son Dakika Haberleri
23:42 Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
23:40 Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran misillemelerden vazgeçmeli" - Son Dakika
23:38 Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2) - Son Dakika
23:38 İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) - Son Dakika
23:36 Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]