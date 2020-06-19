Bandırma Gemi Müzesi'ni 15 yılda 8 milyon kişi gezdi - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesini, açılışından bu yana geçen 15 yılda 8 milyon kişi gezdi.

Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı, Milli Mücadele'nin en büyük tanığı olan Bandırma Vapuru'nun aslına uygun yaptırılan Bandırma Gemi Müzesi, 2005 yılında ziyarete açıldı.

35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesinin içinde yer alan Bandırma Gemi Müzesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının da arasında bulunduğu 189 eser sergileniyor.

Müzede Atatürk'e ait 60 fotoğraf, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk'ün beylik tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzedeki eserler arasında bulunuyor.

Müze geminin kamara bölümünde, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatak odasının benzeri bulunuyor. Aynı bölümdeki Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykelleri de büyük ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu kamarada yer alan tarihi saat, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı an olan saat 08.00'i gösteriyor.

Milli Mücadele Açık Hava Müzesi alanında ise Milli Mücadele Anıtı'nın yanında Atatürk ve 18 silah arkadaşını temsil eden 19 bayrak ve 19 meşale bulunuyor.

Kurtuluş Savaşı'nı anlatan 68 metrelik 300 parçadan oluşan seramik rölyefin olduğu alanda, ayrıca Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir rölyef daha yer alıyor.



Müzede, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan 1200 Samsunlu askerin adlarının yazılı olduğu bir bölüm de var.

Türk Yıldızları'na ait 1972 yapımı F-5 uçağı, Türkiye'de sadece Samsun'daki bu alanda sergileniyor.

Ayrıca alanda, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan iki top, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 4 mayın da teşhir ediliyor.



Müze sanal olarak da ziyarete sunulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, AA muhabirine, cumhuriyet tarihi açısından büyük öneme sahip ve aslına uygun olarak yapılan Bandırma Gemi Müzesi'nin ziyaretçilerine tarihi yaşattığını söyledi.

Müzenin açıldığı yıldan itibaren büyük ilgi gördüğüne işaret eden Akdin, "Bu zamana kadar Bandırma Vapuru, 8 milyon ziyaretçi ağırladı. Geçen yıl Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılında yaklaşık 700 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Vatandaşlarımız burada tarihe tanıklık ediyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2,5 ay kapalı olan müzeyi ziyaret etmek için gelenlerin geri dönmek zorunda kaldıklarını belirten Akdin, normalleşme süreciyle müzenin sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile yeniden açıldığını anlattı.

Akdin, evde kalınan süreçte insanların kent ve tarih hakkında araştırma yaptıklarını dile getirerek, "Bu bağlamda Bandırma Gemi Müzesini sanal müze haline dönüştürdük. Bir hafta içinde sanal müzeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımız internetten tüm ayrıntısıyla bu müzeyi sanal olarak gezebilecek." diye konuştu.