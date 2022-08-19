Bandırma'da dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika
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Bandırma'da dikkatsizlik kazaya neden oldu

19.08.2022 18:50
Bandırma'da dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bandırma-Gönen karayolu, Erdek kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Bandırma- Gönen karayolu, Erdek kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Bandırma istikametinden, Gönen istikametine gitmekte olan Mehmet Salih Baran (42) yönetimindeki 10 AAZ 975 plakalı özel otomobil ile, Gönen istikametinden gelip Erdek istikametine dönmekte olan Mehmet Yıldıko idaresindeki 34 ELT 531 plakalı özel otomobil kavşakta yaşanan ışık ihlali sonucu bir birlerine çarpmaktan son anda kurtuldular. Ancak daha sonra direksiyon hakimiyetleri kaybolan araçlar önlerine çıkan ilk tratuvara çarparak durmak zorunda kaldılar. Kazada yaralanan 10 AAZ 975 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Salih Baran kazanın şiddeti ile başından ve ayağından yaralanmak sureti ile kaza yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mehmet Salih, Gönen, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika
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