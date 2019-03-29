Son Dakika Haberleri: Bandırma Halk Kütüphanesi Minik Misafirlerini Ağırladı

Bandırma Halk Kütüphanesi Minik Misafirlerini Ağırladı

31 dakika önce

Bandırma Halk Kütüphanesi minik misafirlerini ağırladıBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 55. Kütüphane Haftası nedeniyle Bandırma Halk Kütüphanesi'ne öğrenciler akın etti.

Bandırma Halk Kütüphanesi minik misafirlerini ağırladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 55. Kütüphane Haftası nedeniyle Bandırma Halk Kütüphanesi'ne öğrenciler akın etti.
25-31 Mart tarihleri arasında, her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle Bandırma ilçesindeki kamu ve özel kurumlar Bandırma Halk Kütüphanesine akın etti. Hafta boyunca ziyaretlerin olduğu ve ziyaret içerisinde öncelik olarak Kütüphane Müdürü Hasan Fidan, kütüphane haftasıyla ilgili bilgilendirmeler yaptıktan sonra öğrenciler beğendikleri kitapları okudular. 55. Kütüphane Haftası, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, 25-31 Mart tarihleri arasında, bu yıl ki ana tema "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" belirlendi.
25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftasında da Bandırma İmam Hatip Lisesi ve Bandırma Esnaf Sanatkarlar İlkokulu anasınıfı öğrencileri geldi. Bandırma İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri farkındalık oluşturmak adına kütüphanenin bahçesinde 1 saat kitap okudular.
"Bir Kütüphane Bin Hapishane Kapatır"
Bandırma İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni İlker Balçık "Bandırma İmam Hatip Lisesi olarak, Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi'ne ziyarete geldik. 25-31 Mart arası, kütüphaneler haftası olduğu için öğrencilerimize de kütüphanemizi tanıtalım istedik. Hem farkındalık olsun hem de kütüphanemize üye olsun diye öğrencilerimizle geldik. Bizler sevinçliyiz, burada olduğumuz için çünkü bir söz var "Bir Kütüphane Bin Hapishane Kapatır". Kütüphanelerimizin değerini bilmeliyiz ve onlara sahip çıkmalıyız. Kütüphanelerimizden en güzel şekilde faydalanalım istiyoruz" dedi.
"Kitaplar ders geçmek için değil hayal dünyamızı geliştirmek için"
Bandırma İmam Hatip Lisesi Yabancı Dil Eğitmeni Öğretmeni Demet Oktar "9.sınıf öğrencilerimizle birlikte kütüphane haftasında farkındalık oluşturmakiçin Bandırma Halk Kütüphanesi'ne geldik. Özellikle kendi branşımda kitaplar var mı diye incelemeye geldim. Kitaplar ders geçmek ya da sınıf geçmek için değil, hayal dünyamızı geliştirmek için kendimizi farklı dünyalarda hissetmek olsun. Kütüphanemizde her kademeden öğrenciye ve velilere tabi ki tavsiye ediyorum" ifadesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kütüphane Haftası, Bandırma, Yerel
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