Son Dakika Haberleri: Bandırma Hamama Kavuştu

Bandırma Hamama Kavuştu

39 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 ay önce kapatılarak onarıma alınan eski belediye hamamı yeni sahipleri ile Bandırma halkının hizmetine açıldı.

Bandırma Hamama Kavuştu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 ay önce kapatılarak onarıma alınan eski belediye hamamı yeni sahipleri ile Bandırma halkının hizmetine açıldı.

Yaklaşık 2 milyon liraya maal olan Selçuklu Hamamının açılışına İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, CHP Belediye Başkan adayı Tolga Tosun, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erhan Yalçın ve Selçuk tatar ortaklığı ile yenilenerek hizmete sokulan Selçuklu Hamamının açılışında konuşan Erhan Yalçın, 5 nesilden bu yana bu işi yaptıklarını belirterek Bandırma'da Türk Hamamı kültürünü yaşatacaklarını söyledi. Yenilenerek hizmete giren Bandırma Selçuklu Hamamında Buhar Odası, sauna, yarı olimpik havuz bulunuyor. Şimdilik sadece erkeklere hizmet verecek Selçuklu hamamına giriş 45 TL. Olacak ve tüm hizmetler bu ücretin içinde olacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Balıkesir, Selçuklu, Bandırma, Güncel
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