Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

Ege bölgesi ve Güney Marmara'ya tatil için gelenler İstanbul'a dönüşlerini son güne bırakınca İDO Terminali'nde büyük yoğunluk yaşandı. İDO, Bandırma-Yenikapı, Bandırma-Bostanlı güzergahında 3 feribot ve 4 de deniz otobüsü ile yolculara hizmet verdi. Deniz otobüsleri ve feribotlar tam dolu şekilde İstanbul'a hareket etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların terminal girişlerinde ateşleri ölçüldü.