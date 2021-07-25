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Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu

25.07.2021 15:10
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu, System.String[]

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

Ege bölgesi ve Güney Marmara'ya tatil için gelenler İstanbul'a dönüşlerini son güne bırakınca İDO Terminali'nde büyük yoğunluk yaşandı. İDO, Bandırma-Yenikapı, Bandırma-Bostanlı güzergahında 3 feribot ve 4 de deniz otobüsü ile yolculara hizmet verdi. Deniz otobüsleri ve feribotlar tam dolu şekilde İstanbul'a hareket etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların terminal girişlerinde ateşleri ölçüldü.


Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu
Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bandırma İDO terminalinde tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika


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