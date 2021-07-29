Bandırma ilçesinde El Emeği Festivali düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri El Emeği Festivali'nde sergiledi.

Kent Konseyi ile Bandırma İlçe Belediyesi iş birliğince Cumhuriyet Meydanı'nda El Emeği Festivali, gerçekleştirildi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, kadınlara daha çok destek olacaklarını söyledi.

Üreten kadınların her zaman yanında olacaklarını belirten Tosun,"İyi projeler hazırlayan güzel bir kent konseyimiz var. Biz de Bandırma Belediyesi olarak her zaman onların arkasında olacağız. Özellikle bu tarz projelerle sizlerle belediyeyi bir araya getirip, sizlerin yanında olduğumuzu hissettireceğiz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Kadınların evlerinde ürettikleri ürünler vatandaşlardan ilgi gördü.