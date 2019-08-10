Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İDO İskelesi'nde arife günü nedeniyle yolcu ve araç yoğunluğu had safhaya ulaştı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
'in Bandırma
ilçesinde bulunan İDO İskelesi'nde arife günü nedeniyle yolcu ve araç yoğunluğu had safhaya ulaştı. İstanbul
'dan Bandırma, Erdek
, körfez bölgeleri ve İzmir
'e gitmek isteyen tatilciler İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin Bandırma iskelesinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından yoğunluğun karşılanması amacıyla günde 8 sefere kadar yükseltilen Bandırma - Yenikapı hattı arife günü ise karşılıklı 12 sefere çıkartıldı. Arefe günü 4 bine yakın araç ve 12 bin yolcunun Yenikapı - Bandırma hattını kullanması öngörülürken, çoğunluğu araçları ile tatile çıkan tatilciler Erdek - Bandırma ve Bandırma - Bursa
yollarında da uzun araç kuyruklarının ve trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.
Bandırma İDO İskelesi önünde bekleyen çok sayıda taksici ise deniz otobüsü ile araçları olmadan gelen tatilcileri gidecekleri yerlere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. - BALIKESİR
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