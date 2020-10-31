Bandırma İzmir'in yanında - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli olarak gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bandırma'da bulunan 911 Arama Kurtarma Ekipleri İzmir'e hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem felaketinin hemen ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri İzmir'e giderek kurtarma çalışmalarına katıldılar. Gece 21.30 da İzmir'e ulaşan Bandırma 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibi İzmir Afet Koordinasyon Merkezine giderek görevlendirilecekleri yer belirlendikten sonra arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanında kurtarma faaliyetlerine başlayan Bandırma 911 Arama ve Kurtarma ekibi enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardı.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaşanan felaket dolayısıyla çok üzgün olduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. - BALIKESİR