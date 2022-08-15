ERDEK'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika
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ERDEK'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI

15.08.2022 00:14
ERDEK'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI

Bandırma karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Bandırma karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erdek- Bandırma Karayolu, Erdek ilçesi Gedeve mevkiinde meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine seyir halinde olan Bülent K. idaresindeki 34 GC 9572 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Bülent K. ile I.İ.K., C.S.K., T.K., A.K. ile O.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar takla atan otomobildeki yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Erdek-Bandırma Karayolu ulaşıma kapandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin şarampolden çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürülmesinin ardından Erdek-Bandırma Karayolu'nda trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDEK'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERDEK'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika
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