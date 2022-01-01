Bandırma Kaymakamı Aksakal, gazetecileri ağırladı - Son Dakika

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, ilçenin sosyal ve ekonomik açıdan canlı, dinamik bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Aksakal, makamında kendisini ziyaret eden gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma'nın bir kent kültürünü olduğunu dile getirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da ilçeye özel önem verdiğini anlatan Aksakal, "Valimiz, geçtiğimiz aylarda, ilçeler arasındaki ilk eğitim toplantısını da Bandırma'da yapmıştı. Valimize, Bandırma'ya gösterdiği bu duyarlılık için teşekkür ediyorum." dedi.

Aksakal, bir ilçenin başarısı için koordinasyon ve iş birliğinin önemin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bandırma, sosyal ve ekonomik açıdan canlı, dinamik bir kent. Bandırma'da, sivil toplum kuruluşları iyi çalışıyor. Eğitim ve öğretimin kalitesi yüksek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ellerinden geleni yapma çabası içinde bulunuyorlar. Nüfusumuza göre asayiş açısından genelde çok iyi durumdayız. Bu ortamda biz de kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza etkili, verimli ve en önemlisi de doğru sunabilmek için çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kurumsallaşmamızın daha yüksek duruma gelmesi için çaba harcamak olacak."