Bandırma Kaymakamı Yazar muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Paşakonak Mahallesi'nde bir kafede muhtarlarla toplantı yaptı.

Yazar, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlıkların önemine ve son günlerde artan Kovid-19 vakalarına değindi.

İlçede her zaman güzel işlere imza atacaklarını belirten Yazar, şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile mücadele ediyoruz. Son dönemde vakalarda bir parça artma var. Artış hızı devam ederse ilerde sıkıntılar yaşama ihtimalimiz var. O yüzden bu Kovid-19'un kökünü bir şekilde kurutmamız gerekiyor. Bizler, belediyemiz, kolluk kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sürekli alandayız, vatandaşlarımızı uyarmaya, gerekli cezaları keserek onların tedbirlere aykırı davranışlarını engellemeye gayret ediyoruz. Önemli mesafe aldık ama konuyu tam da çözemedik. O yüzden sizlerden özellikle destek bekliyorum."