Bandırma Kent Konseyi, Marmaris'te yangından zarar görenlere giysi yardımı yaptı - Son Dakika

Bandırma Kent Konseyi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında zarara uğrayanlara giyim eşyası gönderdi.

Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, yaptığı yazılı açıklamada, 300 şalvar, bluz, çember ve patiği Marmaris Kent Konseyine gönderilmek üzere paketleyip kargoya verdiklerini duyurdu.

Kastamonu'da selden etkilenenlere de kıyafet göndereceklerini bildiren Polat, "Tüm vatandaşlarımıza el birliği ile destek olmalı ve yaraları sarmalıyız, gün birlik günüdür. Bu afetlerden gerekli dersleri çıkarmalı ve tüm önlemleri bundan sonrası için almalıyız. Bölgemizde de bu tür afetlerin yaşanmaması için Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşenlerin farkındayız ve çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ???????