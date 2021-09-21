Üye Girişi
Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

Bandırma Kitap Günleri Başladı

21.09.2021 13:37
Bandırma Kitap Günleri Başladı, System.String[]

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl 40 yayınevinin katılımıyla 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 3. Bandırma Kitap Günleri başladı.

Aşı kartı olanlara kitap hediye edildi

Seçkin edebiyatçı, şair ve yazarlar, söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluştu. Aşı kartı olan 100 vatandaşa Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, kitap hediye etti.

3. Bandırma Kİtap Günleri açılışına Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İyi Parti İl Başkanı, CHP Bandırma Milletvekili ve çok satıda kitap sever vatandaşlarkatıldı. Kitap fuarında açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Tüm kayıp ve acılarla dolu yorucu bir pandemi dönemi yaşadık. Bu sebeple geçtiğimiz yıl kitap günleri dahil hiçbir organizasyonu düzenleyemedik, umuyorum ki o zor günlere bir daha asla dönmeyiz. Mutlaka çok okumalı öğrenmeliyiz. Bu etkinliğimizin ülkemize demokrasi, özgürlük, barış ve güç vereceğine inanıyorum. Bir hafta boyunca kitap fuarı gökyüzündeki yıldızlar gibi şehrimizi ışıldatacak. Söyleşilere katılacak olan çok değerli aydınlarla, kültürle sanatla haberle bilgiyle dopdolu bir maceraya yol alıyoruz" dedi.

AŞI KARTI OLANLARA KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, "Gayet heyecanlı ve mutluyuz. Bir hafta sürecek kitap günlerimiz başladı. Hem Bandırma hem de çevreden gelen vatandaşlar yazarlarımızı aydın kişilerimizi görecek. Pandemi belli başlı kurallar getirdi. Biz de Belediye olarak hem aşı kartlarını insanların yanında taşıması ve aşılamayla ilgili projeler ürettik. Konuşmalarımızda dile getiriyoruz; bugün de buraya aşı kartlarıyla giren vatandaşlar kitap hediye ettik" şeklinde konuştu.

Şanslı olduğunu söyleyen Nurten Sarıaltın, "Aşı kartıyla kitap alan bu uygulamayı çok güzel buldum. HES Koduyla alındık içeri aşı kartımızı sordular hasta olmadığımızı öğrendik. Kitap daha güzel oldu tabi ki kitap fuarlarında bunun devamını diliyoruz" dedi.

Aşı kartıyla kitap alan Nalan Güdücü Özel " Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum. Kitap almak en güzel şans. Çok teşekkür ederim herkese ve başkanımıza. Ben inanıyorum Tolga Başkanımız bunları devam ettirecek" dedi.

Türkan Doğan'da aynı duyguları paylaşarak, "Aşı kartı oluşturarak şansımı biraz da ben oluşturdum. Aşı kartlarının sorulması ve kitap verilmesi çok güzel oldu" dedi.

Şanslı vatandaşlardan biri olan Ahmet Karagöz, aşıyla herkesi davet ediyoruz. Aşı kartımla bu kitabı almaya hal kazandım, başkanımıza bu tip etkinlikleri düzenlemesini tekrardan bekliyorum" dedi.

Öte yandan Murat Özhan da, "Aşı kartımın olmasıyla bu kitabı bana başkanımız Tolga Tosun hediye etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Kitap fuarlarının düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.

ŞİİR GECESİ GERÇEKLEŞTİ

Vatandaşların yoğun ilgisiyle başlayan ve bir hafta sürecek olan 3. Bandırma Kitap Günleri'nde sevilen şairler "Şiir Gecesi"nde sevenleriyle buluştu. Şiir ve söyleşiyle kitap günlerinde buluşan Adnan Özer, Zeynep Tuğçe Karabağ, Akif Kurtuluş, Abdülkadir Budak, Haydar Ergülen, Metin Celal, Hüseyin Ferhad şiirler okuyarak geceye renk kattı.

Şair ve yazar Zeynep Tuğçe Karadağ, "İnsanlar çok sıcak… çok güzel bir etkinlik oldu. Yani verimli geçti, Baya da katılım oldu. Böyle büyük bir ilde yapılan organizasyon gibiydi bence" dedi.

Sevilen şairlerden Adnan Özer ise, " Bu kültür sanat olaylarının eğlence yanı var. Ne kadar inkar etsekte var olmalıda. Bu akşam o kadar dozajında geçişler oldu ki güzeldi, mutlu şiir dolu nükte dolu tam bir şiir etkinliği oldu. Bandırma Belediyesi ve halk içinde ayrı bir kazanç oldu, diyerek sözlerini tamamladı.

Sevilen bir diğer şair Abdülkadir Budak ise , " Bana göre etkinlik sıcaktı, güzeldi. Okurlarla dostlarla karşılaşmak o muazzam bir şey çok güzel. Bende bu şair arkadaşlarımı yıllardır görmüyordum, kitap günleri bir vesile oldu" dedi.

Bandırma Kitap Günleri Başladı

Bandırma Belediyesi, COVIRAN Bereket, Kitap, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Son Dakika Haberleri
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor         
13:45
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 13:48:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement