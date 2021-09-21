Bandırma Kitap Günleri Başladı Aşı kartı olanlara kitap hediye edildi - Son Dakika

Seçkin edebiyatçı, şair ve yazarlar, söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluştu. Aşı kartı olan 100 vatandaşa Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, kitap hediye etti.

3. Bandırma Kİtap Günleri açılışına Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İyi Parti İl Başkanı, CHP Bandırma Milletvekili ve çok satıda kitap sever vatandaşlarkatıldı. Kitap fuarında açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Tüm kayıp ve acılarla dolu yorucu bir pandemi dönemi yaşadık. Bu sebeple geçtiğimiz yıl kitap günleri dahil hiçbir organizasyonu düzenleyemedik, umuyorum ki o zor günlere bir daha asla dönmeyiz. Mutlaka çok okumalı öğrenmeliyiz. Bu etkinliğimizin ülkemize demokrasi, özgürlük, barış ve güç vereceğine inanıyorum. Bir hafta boyunca kitap fuarı gökyüzündeki yıldızlar gibi şehrimizi ışıldatacak. Söyleşilere katılacak olan çok değerli aydınlarla, kültürle sanatla haberle bilgiyle dopdolu bir maceraya yol alıyoruz" dedi.

AŞI KARTI OLANLARA KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, "Gayet heyecanlı ve mutluyuz. Bir hafta sürecek kitap günlerimiz başladı. Hem Bandırma hem de çevreden gelen vatandaşlar yazarlarımızı aydın kişilerimizi görecek. Pandemi belli başlı kurallar getirdi. Biz de Belediye olarak hem aşı kartlarını insanların yanında taşıması ve aşılamayla ilgili projeler ürettik. Konuşmalarımızda dile getiriyoruz; bugün de buraya aşı kartlarıyla giren vatandaşlar kitap hediye ettik" şeklinde konuştu.

Şanslı olduğunu söyleyen Nurten Sarıaltın, "Aşı kartıyla kitap alan bu uygulamayı çok güzel buldum. HES Koduyla alındık içeri aşı kartımızı sordular hasta olmadığımızı öğrendik. Kitap daha güzel oldu tabi ki kitap fuarlarında bunun devamını diliyoruz" dedi.

Aşı kartıyla kitap alan Nalan Güdücü Özel " Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum. Kitap almak en güzel şans. Çok teşekkür ederim herkese ve başkanımıza. Ben inanıyorum Tolga Başkanımız bunları devam ettirecek" dedi.

Türkan Doğan'da aynı duyguları paylaşarak, "Aşı kartı oluşturarak şansımı biraz da ben oluşturdum. Aşı kartlarının sorulması ve kitap verilmesi çok güzel oldu" dedi.

Şanslı vatandaşlardan biri olan Ahmet Karagöz, aşıyla herkesi davet ediyoruz. Aşı kartımla bu kitabı almaya hal kazandım, başkanımıza bu tip etkinlikleri düzenlemesini tekrardan bekliyorum" dedi.

Öte yandan Murat Özhan da, "Aşı kartımın olmasıyla bu kitabı bana başkanımız Tolga Tosun hediye etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Kitap fuarlarının düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.

ŞİİR GECESİ GERÇEKLEŞTİ

Vatandaşların yoğun ilgisiyle başlayan ve bir hafta sürecek olan 3. Bandırma Kitap Günleri'nde sevilen şairler "Şiir Gecesi"nde sevenleriyle buluştu. Şiir ve söyleşiyle kitap günlerinde buluşan Adnan Özer, Zeynep Tuğçe Karabağ, Akif Kurtuluş, Abdülkadir Budak, Haydar Ergülen, Metin Celal, Hüseyin Ferhad şiirler okuyarak geceye renk kattı.

Şair ve yazar Zeynep Tuğçe Karadağ, "İnsanlar çok sıcak… çok güzel bir etkinlik oldu. Yani verimli geçti, Baya da katılım oldu. Böyle büyük bir ilde yapılan organizasyon gibiydi bence" dedi.

Sevilen şairlerden Adnan Özer ise, " Bu kültür sanat olaylarının eğlence yanı var. Ne kadar inkar etsekte var olmalıda. Bu akşam o kadar dozajında geçişler oldu ki güzeldi, mutlu şiir dolu nükte dolu tam bir şiir etkinliği oldu. Bandırma Belediyesi ve halk içinde ayrı bir kazanç oldu, diyerek sözlerini tamamladı.

Sevilen bir diğer şair Abdülkadir Budak ise , " Bana göre etkinlik sıcaktı, güzeldi. Okurlarla dostlarla karşılaşmak o muazzam bir şey çok güzel. Bende bu şair arkadaşlarımı yıllardır görmüyordum, kitap günleri bir vesile oldu" dedi.