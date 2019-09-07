Son Dakika Haberleri: Bandırma Körfezi'nde dip temizliği yapıldı...Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
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Bandırma Körfezi'nde dip temizliği yapıldı...Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı

1 saat önce

Bandırma Körfezi'nde dip temizliği yapıldı.

Bandırma Körfezi'nde dip temizliği yapıldı...Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 10 dalgıçtan oluşan ekip Bandırma Körfezi'ne dalarak dip temizliği gerçekleştirdi.

Bandırma'da Kent Konseyi tarafından organize edilen "Denize en çok mavi yakışır" adlı etkinlik çerçevesinde Bandırma Körfezi'ne dalan dalgıçlar dip temizliği gerçekleştirdi. Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde denizden çok sayıda şişe, çapa, kablo ve teneke kutu parçalarının yanısıra otomobil lastikleri ve plastik tabureler çıktı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, İHA'ya yaptığı açıklamada "Bandırma Kent Konseyi olarak deniz kirliliği konusunda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlar daha dikkatli hareket etsin ve denizi kirleten kişileri uyarsın istedik. Erdek Dalış Kulübü ve Bandırma Belediyesi'nin destekleriyle ciddi bir emek sonucu gerekli izinleri aldık ve bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada bizim çıkardığımız malzemeler belki denizlerimizdeki temizliğe çok fazla bir etkisi olmayabilir ama insanların daha duyarlı olmasına yol açar" dedi.

"Deniz beklediğimizin üzerinde temizdi"

Deniz temizliği etkinliğine katılan Dalgıç Nilüfer Solak ise, Bandırma Körfezi'nin umulandan daha temiz olduğunu belirterek, " Gönüllü bir dalgıcım. Deniz bugün biraz daha iyiydi. Su bulanıktı o nedenle bazı kısımları göremedik. Beklediğimizin üzerinde temizdi deniz. O nedenle Bandırma halkına teşekkür ediyorum. Cam şişeler ve plastik oranı daha yüksek malzemeler çıkardık denizden" diye konuştu.

Kent Konseyi, Balıkesir, Bandırma, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
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