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Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor - Son Dakika

Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor

11.06.2021 17:06
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilaj (deniz salyası) etkili oluyor.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilaj (deniz salyası) etkili oluyor.

Bandırma Körfezi'nde müsilaj, denizin yüzeyinde kıyıya yakın alanlarda yoğunlaştı.

Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı Mahallesi'nde ise sahilde denizin dibinde renk değişimi gözlendi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, yaptığı açıklamada, son dönemde müsilaj nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti.

Söz konusu bölgede kıyıya yakın yerlerde deniz dibinin renginin koyulaştığını anlatan Ergöz, "Deniz organik yük altında, bize çığlığını duyurmaya çalışıyor, 'Ben kirleniyorum artık kendimi temizleyemiyorum' diyor. Bu durumla alakalı sivil toplum kuruluşları ve devletimizin en yüksek makamları da inisiyatif almış durumda. Umarım en yakın zamanda Marmara'yı temiz olarak görmek mümkün olur." diye konuştu.

Marmara Denizi, Kent Konseyi, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor - Son Dakika


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