Son Dakika Haberleri: Bandırma Müftüsü basın ile buluştu
Son Dakika Güncel Bandırma Müftüsü basın ile buluştu

Bandırma Müftüsü basın ile buluştu

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftüsü Hamdi Gevher basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bandırma Müftüsü basın ile buluştu, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftüsü Hamdi Gevher basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid Kandili'ni kutlayan ilçe Müftüsü Hamdi Gevher, Bandırma'daki müftülük çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gevher "Bandırma İlçe Müftülüğü olarak idari personel olarak 19 kişi görev yapmaktadır. Mevcut 90 camimiz bulunmaktadır. Kur-an kursu sayılarımızda kadrolu 30 Kur'an kursu personelimiz var. Bandırma'da yetişkinler için 30 Kuran kursumuzda 400, okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında da 227 öğrenci eğitim alıyor. Bu kurslarda 51 eğitmenimiz görev yapıyor. Sayı arttırma adına Onyedi Eylül Üniversite Camisi ve Paşakonak mahallesindeki Mevlana Camisi inşaatlarına başladık. Birde ihtiyaç duyulan Levent Mahallesi civarına cami yapmak için ruhsat bekliyoruz. Bu hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanan Bu seneki Diyanet İşleri Başkanlığının teması "Peygamberimiz ve Ailesi" olarak belirlendi. Bu haftada çeşitli programlarla, esnaf ziyaretleriyle birlikte, Peygamber Efendimizi ve Ailesini en iyi şekilde tanıtmaya, anlatmaya ve onun gibi aile hayatı yaşamanın önemini anlatacağız. Toplumdaki aile hayatını konularında eğitimler vermesi kurumlar Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu konuda Diyanet olarak görevimizi yapmadığımızı düşünüyorum. Bu sebepten dolayı tüm idari personelimizle, kadrolu görevlilerimizle "Peygamberimiz ve Aile temasını elimizden geldiğince vatandaşlarımıza en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız" dedi. - BALIKESİR

Mevlid Kandili, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma Müftüsü basın ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]