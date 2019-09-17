Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı Kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenkler konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Tosun "Tam 97 yıl önce bugün, 17 Eylül 1922'de, Yarbay Vecihi Bey komutasındaki kahramanlar, kalan son palikarya kırıntılarını da, aşığı olduğumuz bu kentten, Bandırma Ayyıldız Tepeden denize dökmüştür. Ayyıldız tepede kahramanca savaşan, düşmana son kurşunu sıkan ve şehit olan, başta Yarbay Vecihibey olmak üzere 80 şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kurtuluş mücadelesinin başında, bandırma vapurunun isminde biz varız Destanları kıskandıran kurtuluş savaşımızın son kurşununda biz varız " dedi.



Ardından Cumhuriyet Meydanındaki törenler Bandırma Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterileri ve öğrencilerin okuduğu şiirler ile sona erdi. Daha sonra Son Kurşun Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Sonra olarak Kuranı Kerim tilavetinin ardından tören sonlandı. Vatandaşlara da ikramlar verildi. - BALIKESİR