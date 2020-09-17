Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü Cumhuriyet Meydanında pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenkler konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Tosun "Ayyıldızlı Bayrağımızın Bandırma semalarıyla bir daha inmemek üzere yeniden buluştuğu bu onurlu ve gururlu günün sabahında yine hep beraberiz. Bizler bugünün heyecanını ve coşkusunu tam 98 yıldır yaşıyoruz ve her yıl bu duygularımız bir önce ki yıla göre artarak sürüp gidiyor. 17 Eylül, kanımızın son damlası akmadan vatanın bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğimizin kanıtıdır. 17 Eylül Bandırma'yı, işgalin kasvetine boğan kara bulutların, toprağımıza, aşımıza göz koyan emperyalistler ve onların uşaklarının derslerini alarak buralardan çekilip gittikleri gündür. 17 Eylül Bandırma'mızın bayramıdır. İşte bu yüzdendir ki her 17 Eylül'de göğsümüz kabarıyor, yüreklerimiz çarpıyor, gözlerimiz yaşarıyor. Kuruluşun ve Kurtuluşun kenti güzel Bandırma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü hepimize kutlu olsun" dedi.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Milli Mücadelede Bandırma" konulu belge ve fotoğraf sergisi açıldı. Son olarak Son Kurşun Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Sonra olarak Kuranı Kerim tilavetinin ardından tören sonlandı. - BALIKESİR