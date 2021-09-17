Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunu ertesi günü kaleme alan Emin Bülent Volkan'ın yazdıklarını anlattı.
Kutlama programına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanın Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde folklor ekibinin gösterisiyle devam eden kutlama programı, öğrencilerin, askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının geçidiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika