Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet Caddesi 'nde folklor ekibinin gösterisiyle devam eden kutlama programı, öğrencilerin, askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının geçidiyle sona erdi.

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