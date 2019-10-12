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Bandırma'nın Gülsüm Ustası hayaline kavuştu

35 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devlet koruması altında bulunan Gülsüm Aydın, hayalini kurduğu aşçılık mesleğine ilk adımı attı.

Bandırma'nın Gülsüm Ustası hayaline kavuştu, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devlet koruması altında bulunan Gülsüm Aydın, hayalini kurduğu aşçılık mesleğine ilk adımı attı. 100. Yıl mahallesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasında işe başlayan 18 yaşındaki Gülsüm Aydın'ın şimdiki hedefi ise gastronomi okumak.


Bandırma'da devlet koruması altında bulunan Gülsüm Aydın, hayalini kurduğu aşçılık mesleğine ilk adımlarını çalıştığı yemek firmasında attı. Eğitimini alarak başarılı bir şef olma hayalindeki Gülsüm Aydın, sıradaki hedefinin gastronomi okumak olduğunu belirtti.


İŞKUR ve KOSGEB Projeleri ve destekleri ile faaliyete geçen yemek firmasını ziyaret eden Kaymakam Günhan Yazar ve İŞKUR Müdürü Emrullah Narin, firma çalışanları arasında bulunan Gülsüm Aydın ile de görüşerek desteklerini ifade etti. Yemek firması sahipleri Mustafa Kemal Koçak ve Ahmet Eker İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'a firmaları hakkında bilgi verdiler. Firmalarını KOSGEB hibeleriyle kurduklarını belirten Koçak, "2 yıl önce 2 kişiyle bu işe başladık. Şu an itibariyle 15 çalışanımız var. 1500 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Gülsüm kardeşimiz bizim kızımız sayılır. Çok çalışkan birisi. Kendisini hemen herkese sevdirdi. İleride inşallah o da yemek firması sahibi olacak" dedi.


Gülsüm Aydın'ın devlet koruması altında yetiştiğini belirten İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, "Gülsüm'ü biz de çok sevdik. Bize gelip ben aşçı olmak istiyorum dediğinde hiç düşünmeden destek olduk. Güvendiğimiz bu firmada İŞKUR aracılığı ile işe başlamasını sağladık. O da bizi mahcup etmedi. Sonuna kadar onu destekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, İŞKUR, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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