Bandırma'nın simgesi 94 yıllık bina bakıma alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesine 94 yıl önce yapımı tamamlanan günümüzde Nikah Salonu olarak kullanılan tarihi Eski İskele Binası'nda bakım ve restorasyon çalışmalarına başlanıldı.

Bandırma'da bulunan tarihi yapılar denilince ilk akla gelen binalardan biri olan eski iskele binasında yenileme çalışmalarına başlandı. Bandırma'nın ilk Belediye Binası olan yapı tarihi dokusu bozulmadan Bandırma Belediyesi tarafından restore edilerek uzun yıllar sağlıklı bir biçimde hizmet edecek. Şehrin merkezinde bulunan ve Bandırma ile bütünleşen bina yapılacak olan yenileme çalışmaları sonrasında daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bina 1926 yılında yapımı tamamlanarak Belediye Binası olarak hizmete açılmış; özel lise, restoran, astsubay gazinosu, belediye lokali gibi birçok amaca hizmet vermişti. 2008 yılından bu yana Belediye Nikah Salonu olarak hizmet vermeye devam eden tarihi yapı, son restorasyon çalışmalarıyla gelecek yıllara aktarılacak. - BALIKESİR