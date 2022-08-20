Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı

20.08.2022 19:06
Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bağcılar Belediyesi desteğiyle ikincisi düzenlenen "Engelsiz Dalış Kampı"na katılan engelli dalgıçlar sertifikalarını aldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bağcılar Belediyesi desteğiyle ikincisi düzenlenen "Engelsiz Dalış Kampı"na katılan engelli dalgıçlar sertifikalarını aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde Onyedi Eylül Üniversitesi Hüseyin Avni Kocaman Deniz Bilimleri Merkezi'ndeki törende, engelli dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.

Gösterinin ardından konuşan Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Cihangir Boz katılımcılara teşekkür etti.

Boz, kampın Eti Maden İşletmeleri'nin sponsorluğunda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Katılımcılar, pratik ve teorik bilgilerini birlikte uyguladılar. Engelli bireylerin eğitim aldıktan sonra güzel başarılar elde ettiğini gördük. Başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise engelli bireyler için yaptıkları çalışmalardan bahsederek şöyle devam etti:

"Önce Bağcılar'da 'sıfır engel' dedik. 'Birlikte daha güzel' dedik ve kocaman aile olduk. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren simgelerden biri de engellilerin hayata katılımıdır. Farkındalık oluşturmada zihinsel dönüşüm kazandı. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engelliler sarayından 16 bin öğrencimizi mezun ettik."

Törende engelli dalgıçlar ile Su Altı Teknolojisi Programı öğrencilerine sertifika ve plaketleri verildi.

YORUMLAR
500
Kuraklığın en acı görüntüsü...Sındırgı Çaygören Barajı alarm veriyor Kuraklığın en acı görüntüsü...Sındırgı Çaygören Barajı alarm veriyor
Kaynak: AA

Balıkesir, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 19:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement