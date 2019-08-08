Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özdemir Açıklaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Türkiye geneline baktığımızda en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduk. Üniversite sonuçları bizi memnun etti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Türkiye geneline baktığımızda en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduk. Üniversite sonuçları bizi memnun etti." dedi.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Derneğini (BGCD) ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özdemir, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarı tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

"Yüzde 99,91 ile Türkiye'de en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduk. Neredeyse tüm bölümlerimiz doldu. 3 bin 341 kontenjandan 3 bin 338'i doldu. Bu bizim için büyük bir başarı." ifadelerini kullanan Özdemir, şöyle devam etti:

"Şu an 118 farklı programda 13 bin 500 öğrencimiz oldu. Tabii bu taleple bölümlerimizin puanlarında da ciddi bir artış oldu. Ön lisans programlarımızda bin 650 kontenjandan bin 638'i doldu. Bu yüzde 99,27'lik bir orana tekabül ediyor. Lisans programlarımızda bin 691 kontenjandan bin 700'ü doldu. Bu da yüzde 100'lük bir oran. Yüksek lisans programlarımıza da ciddi bir talep var. Yaz başında bir duyuru yaptık ve bazı bölümlere yüksek lisans öğrencilerimizi aldık. Şimdi önümüzdeki ay yeni programlar için yeniden duyuru yapacağız. Bunun yanı sıra yeni bölümler için çalışmalar devam ediyor. Yeni akademik yılda muhtemelen bin 100 yabancı öğrenciye ulaşacağız."

Özdemir, mimarlık ve tasarım ile ilgili bölümlerin açılması için onay Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) onay beklediklerini aktardı.

Tıp fakültesi konusunda da ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, "YÖK Başkanımız ve Sağlık Bakanımız konuya olumlu bakıyor. Açıkçası çok umutluyum, önümüzdeki günlerde belki de tıp fakültesinin müjdesini verebiliriz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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