Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Açıklaması - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Açıklaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yurt dışından gelen öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yurt dışından gelen öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü söyledi.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

Özdemir, Erdek Meslek Yüksek Okulunda düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin her geçen yıl hem nitelik, hem nicelik yönünden ilerleme kaydettiği belirtti.

2021 yılında mevcut öğrenci sayısının yaklaşık 15 bin olacağını dile getiren Özdemir, "Uluslararası öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören bir üniversiteyiz. Her yıl uluslararası öğrenci sayımızda da artış yaşanıyor. Üniversitemizde, 65 farklı ülkeden gelen 1.228 uluslararası öğrencimiz var. Bu sayının 1.700'e yükselmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

"Yeni kurulan tıp fakültemiz de bu yıl öğrenci alımına başlayacak"

İstanbul Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu protokol çerçevesinde tıp fakültemizde öğrenime başlayacak 40 öğrencimiz, 3 yıl boyunca Üniversitemizin öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görecek. Bu süreçte binamızın inşaatını tamamlayıp öğrencilerimizin öğrenimlerine 4. yıldan itibaren merkez yerleşkemizde devam etmelerini hedefliyoruz. Bu arada fiziki açıdan da büyümeye, üniversitemize yeni binalar, yeni mekanlar ilave etmeye devam ediyoruz. Merkez Yerleşkemizde devam eden 3 bina inşaatımızın yanında, 2 binamız için de ihaleye çıkıldı. Edincik Yerleşkemizde Türkiye'nin ilk Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi'ni kurduk ve yakında açılışını gerçekleştireceğiz."

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile Prof. Dr. Celalettin Yanık, Erdek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ve Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Görevlisi Ömer İnan katıldı.

Süleyman Özdemir, Bandırma, Erdek, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]