Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Açıklaması - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yurt dışından gelen öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü söyledi.

Özdemir, Erdek Meslek Yüksek Okulunda düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin her geçen yıl hem nitelik, hem nicelik yönünden ilerleme kaydettiği belirtti.

2021 yılında mevcut öğrenci sayısının yaklaşık 15 bin olacağını dile getiren Özdemir, "Uluslararası öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören bir üniversiteyiz. Her yıl uluslararası öğrenci sayımızda da artış yaşanıyor. Üniversitemizde, 65 farklı ülkeden gelen 1.228 uluslararası öğrencimiz var. Bu sayının 1.700'e yükselmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

"Yeni kurulan tıp fakültemiz de bu yıl öğrenci alımına başlayacak"

İstanbul Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu protokol çerçevesinde tıp fakültemizde öğrenime başlayacak 40 öğrencimiz, 3 yıl boyunca Üniversitemizin öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görecek. Bu süreçte binamızın inşaatını tamamlayıp öğrencilerimizin öğrenimlerine 4. yıldan itibaren merkez yerleşkemizde devam etmelerini hedefliyoruz. Bu arada fiziki açıdan da büyümeye, üniversitemize yeni binalar, yeni mekanlar ilave etmeye devam ediyoruz. Merkez Yerleşkemizde devam eden 3 bina inşaatımızın yanında, 2 binamız için de ihaleye çıkıldı. Edincik Yerleşkemizde Türkiye'nin ilk Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi'ni kurduk ve yakında açılışını gerçekleştireceğiz."

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile Prof. Dr. Celalettin Yanık, Erdek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ve Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Görevlisi Ömer İnan katıldı.