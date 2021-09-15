Üye Girişi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak

15.09.2021 16:06
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak, System.String[]

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına 4 Ekim'de başlayacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına 4 Ekim'de başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yaptığı açıklamada, her yıl üniversiteyi Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olan 17 Eylül'de açtıklarını belirtti.

Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizdeki bütün üniversiteler, yeni eğitim yılını genellikle 27 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki bir günde başlatıyor. Biz de buna uyarak, bu yıl için, 17 Eylül'de yapacağımız bir törenin ardından yeni eğitim öğretim dönemini 4 Ekim'de başlatacağız. Yeni öğretim yılı için açtığımız kontenjanların doluluk oranı yüzde 85'tir. Ayrıca 2 ek öğrenci yerleştirme süreci de sürüyor. Bu öğretim yılında öğrenci sayımızın 19 bini bulacağını tahmin ediyorum."

Geçen yıl üniversitelerinde 63 ülkeden 1750 yabancı öğrencinin yer aldığını aktaran Özdemir, "2021-2022 eğitim yılında ise 70'in üzerinde ülkeden gelecek öğrencilerle yabancı öğrenci sayımızın 2 bin 100'e ulaşacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Özdemir, geçen dönem yabancı öğrencilerden 500'ü aşkınının Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Türkçe öğrendiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim yılında, yüz yüze derslerin yanı sıra online dersler de verileceğini bildiren Özdemir, "Yüksek Öğretim Kurulunun kararına göre, üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı online sistemiyle verilebilir. Öğretim üyelerimize YÖK'ün bu kararını da duyurduk." açıklamasında bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak

Süleyman Özdemir, Rektör, 4 Ekim, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti 16:17 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu 16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi 15:39 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor 15:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu 15:13 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü 14:47 Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı 14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı

Son Dakika Haberleri
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
15:19 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
14:48 Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Kiracılara yeni haber! Kiracılara yeni haber! "Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir         
16:07
Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu         
15:55
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı         
15:48
Oğlunu balerine bindirmeyi reddeden görevliyi dövdü! Olay anı saniye saniye kamerada Oğlunu balerine bindirmeyi reddeden görevliyi dövdü! Olay anı saniye saniye kamerada         
15:36
Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun         
15:14
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement