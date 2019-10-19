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Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde yangın

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Gönen Organize Sanayi bölgesinde hurda atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde yangın, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Gönen Organize Sanayi bölgesinde hurda atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Bandırma-Gönen kara yolu üzerinde bulunan Bandırma Organize Sanayi bölgesindeki BAHM Geri dönüşüm tesisinde gece 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Bandırma, Gönen, Sarıköy ve Bandırma Organize Sanayi itfaiyesi müdahale etti.

Sabah saatlerinde tamamen söndürülen yangın sonrasında tesis kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrasında tesiste yapılan ilk incelemelerde tesisin depolama alanında bulunan kağıt ve plastiklerin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve tesisin çelik çatısının çöktüğü tespit edildi.

Hasar tespit çalışmalarına başlanan tesisteki yangınla alakalı olarak Gönen Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bandırma, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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