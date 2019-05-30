Son Dakika Haberleri: Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeli iftarda buluştu
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Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeli iftarda buluştu

42 dakika önce

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeline iftar verildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeli iftarda buluştu, System.String[]
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeline iftar verildi.
600 Evler Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğün bahçesinde verilen iftara Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek, Susurluk ve Marmara Adası'ndaki personel katıldı.
İftardan sonra konuşma yapan Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, bu iftarların kurum çalışanlarının birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini vurguladı.
Nişancı'nın konuşmasının ardından, emekliye ayrılan Rıza Çınar, Ahmet Erdem, Sabri Eser, İbrahim Öz ve Vedat Sarıdoğan'a plaket verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:50 Kaynak: AA
Manyas, Gönen, Orman İşletme Müdürlüğü, Bandırma, Kültür Sanat
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