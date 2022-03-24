Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı - Son Dakika
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Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı

24.03.2022 14:54
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı.

Eski İskele'de düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı etkinlik hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Dünya Ormancılık Günü'nün 1971 yılından itibaren kutlandığını, Türkiye'de ise 1975'ten bu yana 21-26 Mart'ın Orman Haftası olduğunu aktaran Nişancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle Bandırma halkımıza kızılcık, kınnap, yabanmersini, defne, fıstık çamı yaklaşık 3 bin fidanı ücretsiz olarak dağıtarak fidanların toprakla buluşmasını sağlayacağız. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak da 2022 yılında Kayacık ve Dutliman mahallelerimizde yaklaşık 150 hektarlık alana, 50 bin fıstık çamı fidanı dikeceğiz. Aynı zamanda Hıdır Mahallemizde de gelir getirici kapsamında 50 hektarlık alanda zeytin ağaçlandırması yapacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı - Son Dakika


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