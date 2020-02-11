Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar'ın, Balıkesir'in Gönen ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar'ın, Balıkesir'in Gönen ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Gönen Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıyı planladıkları ve gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin adreslerini tespit etmiş, zanlılardan 9'u Gönen'de, 3'ü ise Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalanmıştı.

Silahlı organize suç örgütü kurdukları iddia edilen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda iki silah ve 100 mermi ele geçirilmiş, silahlardan birinin, saldırıda kullanılan tabanca olduğu belirlenmişti.

Bandırma, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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