Bandırma protokolünden TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Bandırma protokolünden TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'a tebrik ziyareti

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve beraberindeki protokol üyeleri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor'un kulüp yöneticilerini tebrik ederek TFF 1. Lig'de başarılar diledi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve beraberindeki protokol üyeleri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor'un kulüp yöneticilerini tebrik ederek TFF 1. Lig'de başarılar diledi.

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Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Yazar, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Mavi, bordo-beyazlı kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlandı.

Ziyaret, kulüp başkanı Göksel Karlahan tarafından Yazar ve beraberindekilere Bandırmaspor atkısı ve maskesinin hediye edilmesiyle sona erdi.

Transfer çalışmaları

Başkan Karlahan, transfer çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uyum içinde bir kadroya sahip olduklarını belirten Karlahan, şöyle konuştu:

"Kadromuzun yüzde 80'ini muhafaza etmek düşüncesindeydik. Yönetimimizin de topluca aldığı karar da bu yöndeydi. Pandemiden önce teknik direktör, yönetim, transfer komitesi ile aldığımız kararın arkasında durduk. Mali yönde anlaştığımız futbolcularla devam etme kararı aldık. İskeleti koruma mahiyetinde, Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, İrfan Başaran, Berat Satılmış, Doğan Can Davas, Benhur Keser, Hüseyin Bak, Sinan Akaydın, Samet Katanalp, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen ve Selçuk Alibaz ile 48 saat içinde ikişer yıllık anlaşma sağladık."

Karlahan, dış transferde de kaleci, sağ bek, stoper, orta saha, santrfor ve sağ açık olmak üzere 6-7 oyuncuyu kadrolarına dahil etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırma protokolünden TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'a tebrik ziyareti - Son Dakika Spor
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