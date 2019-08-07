Son Dakika Haberleri: Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler.

Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler.

Bandırma'nın sorunları ve şehrin gelişimi için kurulan meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği "Yükselen Şehir Bandırma" platformu bu kez de S.S. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'in düzenlediği toplantıda bir araya geldiler. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi organizasyonunda gerçekleşen yemekli toplantıya Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölgedeki oda ve derneklerin başkanları katıldı.

Toplantıda, Bandırma'da giderek büyüyen sanayi sitesinin büyüyecek alanın kalmaması nedeniyle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan alan tahsisi konusunda istişare toplantısı gerçekleşti. - BALIKESİR
Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]