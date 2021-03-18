Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni - Son Dakika

Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni

18.03.2021 12:33
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören ilk olarak Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Resul Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Yavuz "Bugün Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Kara ve Deniz Zaferlerin 106. Yıl dönümü. 106 yıl önce Bandırma'dan hiçte uzak olmayan bir coğrafyada tarihi bir destan yazıldı. Öyle bir destan ki, sonuçları ve etkileri dünya tarihinde derin izler bıraktı. 18 Mart 1915'te boğaz önlerine gelen Müttefik kuvvetlerin yaşadığımız coğrafya üzerinde planları ve hayalleri vardı. Yaşlanmış ve hasta olarak kabul edilen bir İmparatorluğa son darbeyi indirerek 150 yıldır hesaplaşmakta oldukları "Doğu sorunu" temelden çözeceklerdi. Bu, Türkü 1000 yıldır vatan yaptığı Anadolu'dan söküp Asya'nın derinliklerine gönderme planının ana hedefiydi. Bu yönüyle burada verilen muharebeleri Birinci Dünya Savaşının sıradan cephe muharebeleri olarak kabul etmemek gerektir. 18 Mart 1915'te boğazın geçilemeyeceği anlaşılınca müttefikler 24 Nisan 1915'te Gelibolu yarımadasına büyük bir çıkarma harekatı başlatacaklardı. Hedef yine Çanakkale'yi geçmek, Başkente ulaşmak ve Türkü teslim almaktı. Burada devam eden ve 261 muharebelerde Ezineli Yahya Çavuşundan Niğdeli Ali'ye, Maraşlı Ökkeş'in kadar vatanı süren kara savunmaya gelen yüzbinler düşmana geçit vermeden Çanakkale'yi geçilmez kılmışlardır. Esasında Çanakkale'yi Çanakkale yapan, Çanakkale'yi geçilmez kılan 261 gün boyunca gece gündüz burada devam eden çarpışınalardır. Bugün Çanakkale Geçilmez demek tıpkı 106 yıl önce Türk Milleti esareti kabul etmez diye haykırmaktır. Bugün Çanakkale geçilmez demek tıpkı 106. Yıl önce olduğu gibi Şuhcda'nın kutsal değerler uğruna canını seve seve vermesi demektir. Bugün Çanakkale geçilmez demek burada yatan aziz schitlerimizin emanetine sahip çıkmak demektir" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Haydar Çavuş Camii Kayyımı Fikret Mez, Kuranı Kerim Tilaveti verdi. Ardından Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci dua etti. Son olarak ta protokol şehit mezarlarını teker teker gezerek, karanfil bıraktı ve tören son buldu. - BALIKESİR

Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni

Balıkesir, Çanakkale, Bandırma, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz         
12:07
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei