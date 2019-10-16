Son Dakika Haberleri: Bandırma Ticaret Borsasında 7 bin 500 ton ayçiçeği satışı
Son Dakika Ekonomi Bandırma Ticaret Borsasında 7 bin 500 ton ayçiçeği satışı

Bandırma Ticaret Borsasında 7 bin 500 ton ayçiçeği satışı

57 dakika önce

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, borsada bu sezon 7 bin 500 ton ayçiçeği satıldığını bildirdi.

Bandırma Ticaret Borsasında 7 bin 500 ton ayçiçeği satışı, System.String[]

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, borsada bu sezon 7 bin 500 ton ayçiçeği satıldığını bildirdi.

Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos-ekim döneminde 4 bin 770 ton olan ayçiçeği satışının, bu sene 7 bin 500 tona yükseldiğini bildirdi.

Geçen yıl ton başına ortalama satış fiyatının 2 bin 383 lira, bu sene ise 2 bin 453 lira olduğunu aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Ürün, rekolte ve verim olarak da yükseldi. Bu yıl, dönüm başına 250 kilogram ayçiçeği alındı. Yakın çevrelerimizde kendini geliştiren çiftçiler var, damlama sulama ile ekim yapanlar 450 kilograma kadar verimlerini arttırdı. Bu artışı, çiftçimizin daha bilinçli tarım yapmasına bağlıyoruz."

Bandırma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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