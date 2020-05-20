Bandırma Vapurlu 19 Mayıs korteji - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın evlerde kutlanması nedeniyle Mobil Fener Alayı düzenlendi. Vatandaşların ve sivil araçların katılamadığı mobil konvayda, temsili Bandırma Vapuru da yer aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi nedeniyle evlerde kutlandı. Antalya 'da her yıl düzenlenen ve hafızalarda yer edinen fener alayı ise bu yıl 'mobil' kutlandı. Konyaaltı Caddesi Varyant'tan başlayan Mobil Fener Alayı'na yalnızca belediye hizmet araçları katıldı.

Başkan Böcek yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletin istiklali yine milletin azim ve kararlılığıdır' sözünü hatırlatarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Böcek, 'Dünyada ve ülkemizde koronavirüs sürecinde olunması nedeniyle bugün burada olamayan vatandaşlarımız yerine temsilci arkadaşlarımız var. Bugün çok önemli ve anlamlı bir gün. Türk milletinin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve cumhuriyetin temellerinin örüldüğü 19 Mayıs 1919'un 101'nci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Umut önemlidir Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu bayram gençleri asla umutsuzluğa götürmesin. Bir umutla İstanbul 'dan Samsun'a hareket eden ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolu önemlidir" dedi.

Yüzlerce araçtan oluşan kortej şehirde attığı turun ardından Büyükşehir Belediyesi önüne kadar geldi. Büyükşehir Belediyesi önünde ise havai fişek gösterisi yapıldı.