"Bandırma Vapuru" Anadolu turnesinde - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Bandırma Vapuru' Anadolu turnesinde - Son Dakika

"Bandırma Vapuru" Anadolu turnesinde

6 saat önce

Bandırma Vapuru oyunu, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Bandırma Vapuru oyunu, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Bandırma Vapuru, tiyatro oyununa konu oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı Samsun'a gidişini anlatan oyun, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de sahnelenecek.

Teatro Rudius'un Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına sahneye koyduğu "Bandırma Vapuru" oyunu, gerçek ve hayal gücünü harmanlayan, belgesel tadındaki örgüsüyle dikkati çekiyor.

Gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği oyunda, Fikriye Hanım'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya duyduğu büyük aşka da yer veriliyor.

Başrollerini Ali Karagöz, Özdemir Çiftçioğlu ve Merve Akaydın'ın paylaştığı oyun, 8 Ocak'ta Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, 9 Ocak'ta Ankara Mevsim Tiyatro Salonu'nda, 10 Ocak'ta da Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Eskişehir, Bandırma, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2
Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümüyle ilgili görülen davada Michael Jackson detayı Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
22:10 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:40:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bandırma Vapuru" Anadolu turnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]