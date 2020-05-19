Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı - Son Dakika

Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun replikası kentte sergileniyor.

Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı, System.String[]
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun replikası kentte sergileniyor. Her yıl binlerce kişinin gördüğü Bandırma Vapuru, bu sene koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı kaldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 9'uncu Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin simgesi haline geldi. Bandırma Vapuru'nun orijinalinin 1925 yılında hurdaya ayrılmasıyla 1933'te replikası yapıldı. Canik ilçesindeki Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ndeki Bandırma Vapuru, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bu sene ise koronavirüs salgını nedeniyle gemi, ziyarete kapatıldı.

'1925'TE BÜYÜK MOTOR ARIZASI YAŞANIYOR'

Bandırma Vapuru'nun, Milli Mücadele'nin önemli aktörünü taşıyan önemli gemi olduğunu anlatan Yakınçağ Tarihi Uzmanı Dr. Ali Çakır, "Gerçek Bandırma Vapuru, 1925 yılında büyük bir motor arızası verince sökülerek hurdaya ayrılmıştır. 1933 yılında yapılan çalışmaların ardından geminin replikası hayata geçiriliyor. O gemi şu an Samsun'da müze olarak sergileniyor. Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve devletimiz var olduğu sürece Bandırma Vapuru'nun replikasını korumak ve çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesidir" diye konuştu.

Eldeki kaynaklara göre geminin 50 metre boyunda olduğunu aktaran Çakır, "Kuru yük gemisi olarak düzenlenip, Osmanlı Devleti himayesine girdikten sonra posta teşkilatı için görev yapmıştır. O dönem için görevini layıkıyla yapmıştır ve bizim için de artık bir simge olmuştur. Gerçek Bandırma Vapuru, İngiltere'de üretilmiştir. Bu geminin bilinen bir tane kazası olmuştur, bir de torpido saldırısına uğramıştır" dedi.

'SAMSUN, KURTULUŞUN MEŞALESİNİN YAKILDIĞI KENTTİR'

16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını hatırlatan Çakır, "Bunun öncesine dönecek olursak Mondros Mütarekesi'ne bakmak lazım. Yıldırım Orduları'nın komutanı olan Atatürk, yaklaşık 1 haftalık sürede Mondros Mütarekesi'nin de maddelerine istinaden görevini bırakarak, İstanbul'a gelmiştir. Bir müddet neler yapılacağıyla ilgili arkadaşlarıyla görüşmüştür. En mantıklı yolun işgal altındaki kentten ziyade Anadolu'da direnişin örgütlenmesiyle olacağını ön görmüştür. Bu noktada Samsun, kurtuluşun meşalesinin yakıldığı kenttir" diye konuştu.


- Samsun
Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı - Son Dakika

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