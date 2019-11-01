Bandırma Vapuru'nun gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
6 saat önce
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da izlediği oyundan elde edilen gelir TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da izlediği oyundan elde edilen gelir TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02
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