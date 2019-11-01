Son Dakika Haberleri: Bandırma Vapuru'nun gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
Son Dakika Magazin Bandırma Vapuru'nun gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Bandırma Vapuru'nun gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da izlediği oyundan elde edilen gelir TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Bandırma Vapuru'nun gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da izlediği oyundan elde edilen gelir TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Rıza Akpolat, Beşiktaş, TSK, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02 
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