"Bandırma Vapurundan Son Kurşuna Milli Mücadele'de Bandırma" paneli - Son Dakika

"Bandırma Vapurundan Son Kurşuna Milli Mücadele'de Bandırma" paneli

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından, "Bandırma Vapurundan Son Kurşuna Milli Mücadele'de Bandırma" paneli gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından, "Bandırma Vapurundan Son Kurşuna Milli Mücadele'de Bandırma" paneli gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Bandırma Onyedi Eylül Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in üstlendiği panelde, Kurtuluş Savaşı yıllarında Bandırma ve çevresinde yaşananlara ışık tutacak önemli bilgiler paylaşıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, panelde yaptığı konuşmada, Milli Mücadele yıllarının çok önemli ve zor yıllar olduğunu anlattı.

Türklerin girdiği Milli Mücadele'nin dünyada tek olduğunu belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu derece canını ortaya koymuş bir milleti, şu Ortadoğu coğrafyasında bulamıyoruz. Dolayısıyla Milli Mücadele'nin en kutsal tarafı, milletin ortaya koyduğu cesarettir. Milli Mücadele, büyük teknolojilerle kazanılmadı, inanarak, inançla kazanıldı. Bizim milletimizi, toprağı ve vatanı namus olarak kabul ettiğimizi bilen herkes bunu da bilir ve bu ruh, bu kültür, devam ediyor."

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Çevik de Milli Mücadele'nin tüm dünyaya örnek bir olay niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Milli Mücadele'de Türklerle beraber mücadele eden tüm devletlerin yapılan anlaşmalara boyun eğdiğini, bir tek Türk milleti buna boyun eğmediğini vurgulayan Çevik, "O dönemde 7-8 milyon nüfusumuz var. Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bir toplum var. En kötü tarafı okumuşlarımızın çoğu, kazanacağımıza inanmamaktadır ve zaferden ümitsizdir. Böyle bir durumda kazanmak, gerçekten çok zor. Müdafaa-i hukuk, bu mücadelenin ruhudur." diye konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Şahin de "Bandırma, İstanbul, Bursa, Çanakkale'ye ulaşım imkanlarına ve ayrıca doğal bir limana sahip. Bunlar, Bandırma'nın tarih boyunca cazip bir yer olmasını sağlamıştır. Bandırma, Yunanlılar açısından köprü başı vazifesi görmektedir. Bu yüzden de bu bölgeyi ele geçirmek istemişlerdir." dedi.

Öğretim Üyesi, Bandırma, Eylül, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bandırma Vapurundan Son Kurşuna Milli Mücadele'de Bandırma' paneli - Son Dakika

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