Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı - Son Dakika

Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı

29.04.2021 14:20
Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bandırma ve Erdek ilçelerini modern altyapıya kavuşturmak, atık su ve kanalizasyon sorunlarına çözüm getirmesi ve suyun kalitesini yükseltmesi amacıyla 146 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapılıyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bandırma ve Erdek ilçelerini modern altyapıya kavuşturmak, atık su ve kanalizasyon sorunlarına çözüm getirmesi ve suyun kalitesini yükseltmesi amacıyla 146 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapılıyor.

Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalara devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına amacıyla, içme suyu şebeke hatları ve entegre su projelerinde yatırım çalışmalarına baladı.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Erdek'e 66 milyon liralık ileri biyolojik arıtma tesisi, Bandırma'ya ise 80 milyon liralık entegre su tesisi olmak üzere toplam 146 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

'İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ'Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüme getirmesi ve suyun kalitesini yükseltmesi hedeflenen proje kapsamında tesis, 62 bin 750 kişi kapasiteli olacak. Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Atıksu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek Körfezi'ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan unsurlar da ortadan kaldırılacak. Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi; BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe, kalan yüzde 50'si ise kredili olarak yapılacak" dedi.'173 BİN KİŞİ KAPASİTELİ TESİS'Bandırma ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkanı Yılmaz,şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde Entegre Su Projesi'nin yapımına devam ediyor. 173 bin kişi kapasiteli, 80 milyon liraya mal olacak tesisin devreye alınmasıyla birlikte Bandırma Körfezi, eski ihtişamlı ve temiz günlerine geri dönecek. Entegre Su Projesi'nin yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu'ndan, yüzde 6.4'ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe, geriye kalan yüzde 9.6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak."


Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı
Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı
Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı
Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı
Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Balıkesir, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bandırma ve Erdek'e 146 milyon TL'lik alt yapı yatırımı - Son Dakika


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